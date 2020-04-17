Горно-Алтайск, , 10:08 — REGNUM Следователи в Республике Алтай возбудили уголовное дело на местного предпринимателя, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, он представил в налоговый орган заведомо ложные сведения налогооблагаемой базе. В результате федеральный бюджет не досчитался по налогу на добавленную стоимость около 5 млн рублей.

«В настоящее время по уголовному делу о налоговом преступлении проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательной базы», — отметили в ведомстве.

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