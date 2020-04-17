Ульяновск, , 09:41 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по итогам прокурорской проверки исполнения закона при реализации национальных проектов. Речь идёт о возможном служебном подлоге, сообщают Генеральная прокуратура и региональное следственное управление СКР.

По предварительным данным правоохранителей, в ноябре 2019 года должностные лица администрации Сенгилеевского района, «зная о том, что работы по монтажу ограждения при благоустройстве парка «Тишь да Гладь» в Сенгилее в соответствии с муниципальным контрактом не выполнены, подготовили акт о приемке выполненных работ, в который внесли заведомо ложные сведения».

В следственном управлении отмечают, что по данному акту было оплачено «фактически невыполненных работ на общую сумму более 98 тыс. рублей».

В Генпрокуратуре уточняют, что по результатам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Сенгилей был объявлен победителем в номинации «Малые города с численностью населения до 10 тыс. человек». В августе был заключён контракт по благоустройству парка. По данным надзорного ведомства, в декабре 2019 года было дано указание перечислить оплату по контракту в полном объёме.

«Однако фирма выполнила работы некачественно и завершила их лишь в феврале 2020 года», — говорится в сообщении Генпрокуратура.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Отметим, конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению президента Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году. Было принято решение проводить конкурс ежегодно в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Майнском районе Ульяновской области вступил в законную силу приговор в отношении сотрудницы полиции, которая осуждена за служебный подлог и фальсификацию протоколов допросов. Ей назначено семь месяцев ограничения свободы.

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