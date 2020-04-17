Находка, Приморский край, , 09:35 — REGNUM В Приморье таможенники задержали десять тонн незадекларированных автомобильных запчастей, прибывших в Россию из Китая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Находкинской таможни.

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Таможенников заинтересовал контейнер, в котором находилось 26 тонн товаров для автомобилей.

«В контейнере находились фильтры, фары, накладки для тормозов, бамперы, аккумуляторы и другое. При этом часть товара, около 10 тонн, не значились в таможенной декларации», — рассказали в пресс-службе.

В отношении фирмы-получателе товара, Находкинская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование), которая предусматривает штраф с возможной конфискацией.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранители Ирландии заявили о рекордных арестах контрабанды, которые стали возможными благодаря карантину.