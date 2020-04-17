Дюртюли, Башкирия, , 09:29 — REGNUM Женщину обвиняют в убийстве пенсионерки в Башкирии. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о смерти 83-летней женщины поступило к сотрудникам правоохранительных органов города Дюртюли 12 апреля текущего года. За женщиной ухаживала сожительница ее сына. Сам сын находился в медучреждении. Сначала не было никаких подозрений в том, что смерть имеет криминальный характер. Однако медэксперты обнаружили телесные повреждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Позже следователи установили причастность к этому преступлению 49-летней сиделки пенсионерки.

Сообщается, что обвиняемая призналась в содеянном и написала явку с повинной.

По версии следствия, 11 апреля текущего года обвиняемая убила 80-летнюю женщину во время ссоры. При этом сын пенсионерки вызвал домой скорую помощь, так как не мог дозвониться до своей матери, а его сожительница сообщала ему, что пожилая женщина спит.

В настоящее время обвиняемая находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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