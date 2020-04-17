Красноярск, , 09:21 — REGNUM За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 14 лесных пожаров, сообщили ИА REGNUM 17 апреля в региональном министерстве лесного хозяйства.

Очаги возгораний в наземной зоне были зафиксированы в 11 районах. Общая площадь пожаров составила 199 га. С огнём боролись 132 человека с использованием 29 единиц техники.

Пожары, по предварительной версии, возникли по вине людей и в результате перехода огня с сельхозполей.

На утро 17 апреля в Красноярском крае действует один лесной пожар на площади 150 га — в наземной зоне в Дзержинском районе. Населённым пунктам возгорание не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 апреля в 50 муниципальных образованиях Красноярского края действует особый противопожарный режим.

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