Москва, , 09:08 — REGNUM В России обнаружены способы мошенничества, связанные с оформлением цифровых пропусков, которые используются жителями Москвы и Московской области. Об этом 17 апреля сообщает РБК со ссылкой на представителей Сбербанка, ВТБ и Росбанка.

Мошенники действуют под видом соцработников, предлагая пожилым клиентам банков оформить разрешение. Целью разговора является получение персональных данных своего собеседника и преступного использования.

Впервые новые попытки мошенничества появились на этой неделе. Также стало известно о появлении фишинговых сайтов, «проверяющих» наличие разрешений для передвижения по городу для получения компенсаций и помощи от государственных структур.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье для передвижения по городу с 17 апреля необходимы цифровые пропуска.