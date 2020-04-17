Ниамей, , 09:04 — REGNUM Правоохранительные органы Нигерии убили по меньшей мере 18 человек, нарушивших карантин. Об этом 17 апреля сообщает Al Jazeera со ссылкой на правозащитников.

По данным местных правозащитников, всего было зафиксировано 105 жалоб на случаи нарушения прав человека правоохранительными органами. Примечательно, что число скончавшихся от действий силовиков превышает число скончавшихся от заболевания COVID-19, отмечают источники.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. Распространение инфекции по всему миру привело к тому, что многие государства ввели карантинные меры.

По данным министерства здравоохранения Нигерии, на сегодняшний день число скончавшихся от COVID-19 в стране составляет 13 человек.

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