Йоханнесбург, ЮАР, , 08:44 — REGNUM В ЮАР гражданин Зимбабве был арестован по подозрению в продаже предпринимателям поддельных разрешений на оказание основных услуг во время продолжающегося общенационального карантина, введенного в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на свои источники.

Сотрудник полиции ЮАР Ндивуво Муламу сказал, что представители общественности в городе Оливенхаубш в провинции Гаутенг сообщили в полицию о мошенничестве.

Офицеры полиции связались с подозреваемым, заявляя, что они планируют купить разрешение. Они встретились с продавцом, которым оказался 22-летний молодой человек из Зимбабве, и, как сообщается, заплатили 300 южноафриканских рандов (16 долларов США) за обработку поддельного разрешения.

Вслед за чем молодого человека арестовали по подозрению в мошенничестве.

Напомним, что в ЮАР продлили введенный в марте общенациональный карантин. Во время карантина только основные поставщики услуг, такие как медицинские работники, поставщики финансовых услуг, журналисты и работники сетей розничной торговли, получили право продолжать работу.