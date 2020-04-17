Красноярск, , 08:23 — REGNUM Планировавший совершить атаку в красноярской школе подросток готовил ее на март-апрель, но из-за введения карантина был вынужден перенести свои планы, сообщили в ФСБ.

По данным следствия, подросток принял решение о нападение в школе в январе и решил устроить ее через три месяца. При обыске у него были найдены обрез охотничьего ружья и патроны к нему.

Также в интернете он нашел схемы сборки самодельных взрывных устройств, а изготовленные им бомбы хранил в постройке во дворе дома, сообщили ФСБ в РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 апреля, сотрудники ФСБ предотвратили в Красноярске теракт в учебном учреждении. По подозрению в преступлении задержан 14-летний подросток.

В ходе обысков у него обнаружили обрез охотничьего ружья, патроны к нему и самодельные бомбы. О планах подростка совершить теракт, предположительно 19−20 апреля, говорят также о записи в его личных дневниках.

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