Екатеринбург, , 08:10 — REGNUM В Екатеринбурге в результате массового дорожно-транспортного происшествия пострадали несколько автомобилей, припаркованных возле дома по улице Черняховского. Виновник аварии скрылся с места происшествия и его разыскивает полиция и автовладельцы.

Как сообщает информационный портал Е1, инцидент произошёл 16 апреля. В тот день автомобиль «ВАЗ-2107» на высокой скорости протаранил четыре машины. Находившиеся в «семёрке» водитель и пассажир выскочили из машины и убежали.

В полиции сообщили, что ведётся розыск водителя «ВАЗ-2107». Граждан, которые стали свидетелями инцидента и знают что-либо о владельце автомобиля, просят обратиться в правоохранительные органы.