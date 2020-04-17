Москва, , 08:07 — REGNUM Пятиэтажный жилой дом прошлого века загорелся 17 апреля в центре Москвы, по улице Молчановка, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

«Происходит возгорание перекрытий перегородок между 1, 2, 3 и 4 этажами. Площадь загорания около 100 кв. м», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что заявка на задымление в подъезде дома по улице Б. Молчановка, 17 поступила в 06:03. К моменту обращения к спасателям сведений о пострадавших не поступало.

По имеющимся открытым сведениям, здание было построено в 1910 году архитектором Л. А. Херсонским и использовалось как доходный дом.