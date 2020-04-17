Томари, Сахалинская область, , 08:02 — REGNUM На Сахалине в городе Томари 17 апреля загорелось недавно открытое новое кафе «Избушка».

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Здание быстро охватил огонь — пожарные пытались ликвидировать очаг возгорания, но пламя быстро охватило здание кафе.

По информации РИА «Сахалин-Курилы», пострадавших и погибших в пожаре нет. Все, кто находился в «Избушке», успели выбежать на улицу.

Огнём повреждено практически всё строение. Причины пожара и ущерб — установит следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в трёх частных жилых домах произошёл в Тюменской области.