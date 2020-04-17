Анкара, , 07:54 — REGNUM В министерстве обороны Турции подтвердили гибель своего военнослужащего во время столкновения с бойцами Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 17 апреля сообщается на странице ведомства в социальной сети Twitter.

Инцидент произошел на севере Ирака, где курдские повстанцы имеют укрытия, из которых совершают нападения на турецкие патрули.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому в этой стране ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается многие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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