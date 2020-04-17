Караганда, Казахстан, 17 апреля 2020, 06:24 — REGNUM Расследование обстоятельств крушения истребителя МиГ-31 казахстанских ВВС начала специальная комиссия министерства обороны Казахстана,17 апреля сообщает пресс-служба ведомства.
На место происшествия вылетели главнокомандующий силами воздушной обороны и командующий ВВС. Кроме того, задействована и наземная поисково-спасательная служба ВВС.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля истребитель МиГ-31 разбился в ходе планового полета недалеко от аэропорта Караганда. Экипажу удалось катапультироваться.
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