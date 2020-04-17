Донецк , Ростовская область, , 04:37 — REGNUM Огонь, который охватил 1150 квадратных метров в здании пилорамы в городе Донецк Ростовской области, ликвидирован, 17 апреля сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Для тушения пожара было привлечено 60 человек и 14 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в здании заброшенной пилорамы в Донецке Ростовской области начался пожар на площади в 900 квадратных метров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области начался пожар на заброшенной пилораме