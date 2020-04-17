Вашингтон, , 04:37 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано у берегов Аляски, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 133 километрах к северо-востоку от острова Чирикова. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Эпицентр находился в 103 километрах от города Тарон на глубине 42,3 километра. Пострадавших не было.

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