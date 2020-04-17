София, , 04:13 — REGNUM Возмущение в связи осквернением братской могилы советских солдат в болгарском городе Добрич выразили 16 апреля в посольстве России в Болгарии на странице в Twitter.

«Это уже второй за неделю случай глумления над памятью тех, кто отдал свою жизнь за освобождение Европы и мира от фашистской чумы», — говорится в сообщении диппредставительства.

Российские дипломаты заявили, что властям Добрича, наконец, следует принять меры по приведению памятника в надлежащий вид и пресечь подобные акты вандализма в будущем. Виновные в преступлении, объяснили в посольстве, должны быть найдены и понести заслуженное наказание.

Ранее, 9 апреля, в посольстве уже сообщали об осквернении братской могилы советских солдат в городском парке Добрича. Тогда местные СМИ показали кадры с кладбища, на которых был виден памятник советским солдатам с оскорбительными надписями. Тогда же в министерстве иностранных дел России заявили, что рассчитывают на установление виновных и на их заслуженное наказание.

Читайте также: В МИД РФ назвали чудовищным осквернение братской могилы в Болгарии