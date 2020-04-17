Южно-Сахалинск, , 04:03 — REGNUM В Южно-Сахалинске утром 17 апреля эвакуировали пассажиров и экипаж с самолёта рейса SU-1742, прибывшего из Москвы — спецслужбы получили сообщение о заложенном на борту взрывном устройстве.

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Анонимный звонок поступил в Шереметьево в тот момент, когда самолёт уже был в небе. На борту было 54 пассажира и 12 членов экипажа.

Было принято решение продолжить полёт.

«Прибытие рейса SU-1742 в Южно-Сахалинск в аэропорту уже ждали пожарные, спасатели, полиция, несколько машин скорой помощи, экипаж центра медицины катастроф. Все 66 человек были эвакуированы. Борт проверили на наличие взрывного устройства — ничего опасного не обнаружено. Самолёт благополучно вылетел в Москву по расписанию», — пишет АСТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Москва — Сыктывкар был «заминирован» анонимом. После посадки лайнера пассажиры и экипаж были эвакуированы. Бомбы на борту не оказалось.