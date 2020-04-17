Петропавловск-Камчатский, , 03:56 — REGNUM В четверг, 16 апреля на Камчатке был зафиксирован парогазовый выброс с небольшим содержанием пепла.

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Высота парогазового столба над Ключевским вулканом составила около шести тысяч метров, пишет Кам24. С учётом направления ветра шлейф выброса двинулся в северо-восточном направлении. Выпадение пепла в населённых пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано.

«Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там нет. Ключевскому присвоен «оранжевый» код авиационной опасности», — сообщили в МЧС.

Ключевской вулкан высотой 4 750 метров, является самым высоким действующим вулканом в Евразии.

Как сообщало ИА REGNUM, семь извержений вулкана Анак-Кракатау произошло за два дня в Индонезии.