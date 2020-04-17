Оттава, , 02:58 — REGNUM Легкий самолет Piper PA-28 совершил аварийную посадку на одну из автотрасс в провинции Квебек в Канаде, передает телеканал CBC.

Сообщается, что пилот принял решение посадить самолет после возникновения неполадок на борту. Он совершил вынужденную посадку на трассу у города Квебек-сити. В результате происшествия никто не пострадал. Подробностей о причинах аварийной посадки не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта пассажирский самолет авиакомпании Lion Air загорелся при взлете в международном аэропорту Манилы на Филиппинах. Воздушное судно, на борту которого находились восемь человек, потерпело крушение.

Читайте ранее в этом сюжете: В Маниле загорелся и упал самолёт с восемью людьми на борту – СМИ