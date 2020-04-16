Киев, , 23:58 — REGNUM Задымлённость и наличие продуктов горения в воздухе из-за тления древесины в Чернобыльской зоне зафиксировали специалисты в городе Киеве. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба администрации города.

Основной причиной задымлённости и наличия продуктов горения в воздухе Киева специалисты назвали пожар вблизи Чернобыльской АЭС и в Житомирской области, а также северо-западный ветер.

В администрации города Киева призвали жителей закрыть окна и по возможности не выходить на улицу, а также чаще делать в доме влажную уборку и пить побольше воды. По данным пресс-службы мэрии города радиационный фон в столице Украины находится в пределах нормы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины продолжают работу по тушению очагов тления в Чернобыльской зоне отчуждения.

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