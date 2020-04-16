Тосно, Ленинградская область, , 23:43 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено следователями в отношении мужчины, подозреваемого в нападении с топором на сотрудника полиции в Ленинградской области. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл 12 апреля в посёлке Любань. На 49-летнего мужчину, нарушавшего общественный порядок, пожаловались в отделение полиции соседи. Прибывший на место происшествия старший участковый, по предварительной информации, был атакован мужчиной, вооружённым топором.

Сотруднику полиции удалось обезвредить злоумышленника, применив приёмы самообороны. Топор у нападавшего был изъят, а сам он задержан.

В отношении подозреваемого было заведено уголовное дело по статье о применении насилия либо об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. В настоящее время проводятся следственные мероприятия с целью установления всех причин и обстоятельств произошедшего. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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