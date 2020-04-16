Тюмень, , 23:03 — REGNUM Пожар в трёх частных жилых домах произошёл в Тюменской области. Об этом 16 апреля сообщает пресс-службе МЧС России.

Возгорание произошло в Нижнетавдинском районе на улице Дружбы в посёлке Карагандинский. Три жилых частных дома загорелись по всей площади. К тушению пожара были привлечены 40 человек и 13 единиц техники.

Общая площадь пожара составила около 200 кв. метров. В настоящее время спасателям удалось ликвидировать открытое горение. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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