Москва, , 22:41 — REGNUM Столичные правоохранители выясняют причины и подробности смерти человека, тело которого было найдено на складе Большого театра, расположенном на востоке Москвы, сообщает 16 апреля РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в полиции.

Тело мужчины со следами насильственной смерти было найдено на складах театра на улице Плеханова.

По предварительным данным, мужчина погиб в ходе пьяной ссоры от удара ножом.

Обстоятельства смерти погибшего выясняет следственная группа.

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