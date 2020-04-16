Сакраменто, США, , 22:18 — REGNUM Неизвестный велосипедист поджёг бездомного, спавшего на улице в американском штате Калифорния. Об инциденте 16 апреля сообщает издание Metro.

Инцидент произошёл в городе Санта-Ана. Полицией было установлено, что велосипедист подъехал к бездомному, сидевшему на тротуаре? и стал обливать его бензином.

Бездомный сделал попытку отбиться от нападавшего на него мужчины, но тот поджёг его и скрылся с места происшествия на велосипеде. Пострадавший был госпитализирован в больницу с ожогами верхней части тела второй и третьей степени. В настоящее время врачи оценивают его состояние как критическое.

Благодаря тому, что инцидент попал в поле обзора камер видеонаблюдения, полиции удалось оперативно установить личность нападавшего, им оказался мужчина 45 лет, сейчас он арестован в связи с подозрением в покушении на убийство. Расследование инцидента продолжается, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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