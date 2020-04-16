Чита, , 21:58 — REGNUM Общая площадь лесных пожаров составила 93 тысячи гектаров в Забайкальском крае. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба Рослесхоза.

На территории Забайкальского края, по данным ведомства, с начала года было зарегистрировано более 400 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнём, составила 93 тысячи га.

В Забайкальском крае в связи с повышенной пожароопасностью был введён режим чрезвычайной ситуации. На территории региона ежедневно будут работать патрульно-манёвренные группы МЧС.

В Рослесхозе сообщили также, что с начала 2020 года лесные пожары были зафиксированы в 47 субъектах России, их количество возросло за последнюю неделю. Основная часть лесных пожаров (98%) была зарегистрирована в регионах Дальневосточного федерального округа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации первого в текущем году лесного пожара в Кузбассе.

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