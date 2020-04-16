Грозный, , 21:18 — REGNUM Столкновение легкового и грузового автомобилей с последующим возгоранием и взрывом произошло в Чечне. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла вечером 16 апреля в селении Алхан-Кала Грозненского района. По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль «Газель» и легковой Land Rover. После столкновения произошло возгорание грузового автомобиля и взрыв газового баллона.

В результате происшествия никто не пострадал. Грузовой автомобиль был практически полностью уничтожен огнём. Пожар был ликвидирован подъехавшими на место ДТП сотрудниками МЧС.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов начали проверку причин и обстоятельств произошедшего.

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