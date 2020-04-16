Москва, , 20:06 — REGNUM В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков, сообщает 16 апреля «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.

По словам источника, при месячной норме в 44 мм на столицу уже пролилось 9 мм осадков.

Синоптики утверждают. что в Москве и Московской области вечером и ночью 16 апреля и на следующий день 17 апреля будут продолжаться осадки в виде мокрого снега и дождя.

При этом возможны порывы ветра, достигающие 15−17 м/с.

В ночное время суток 16 апреля температура воздуха может упасть до отметки минус 2 градуса по шкале Цельсия.

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