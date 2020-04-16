Херсон, Украина, , 19:52 — REGNUM На Украине в Херсонской области загорелся и взорвался грузовой автомобиль, перевозивший боеприпасы, сообщает 16 апреля территориальное управление украинского Государственного бюро расследований (ГБР) в Мелитополе.

По их данным, взрыв произошёл около 12:00 на территории Херсонской области. При движении колонны военной техники к месту дислокации грузовой автомобиль «КрАЗ» под управлением военнослужащего ВСУ загорелся по неустановленной причине.

«В кузове военного автомобиля находились боеприпасы, которые сдетонировали и вызвали взрыв», — указано в сообщении пресс-службы ГБР.

Пострадавших нет. Ведётся досудебное расследование.

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