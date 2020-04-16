Тобольск, Тюменская область, , 19:41 — REGNUM Житель тюменского города Тобольска предстанет перед судом за отрицание существования коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Являясь участником группы в мессенджере Viber тоболяк распространил заведомо недостоверную информация об отсутствии нового коронавируса и его опасности.

В отношении него был составлен протокол по ч. 9 ст. 13. 15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»).

В суде напомнили, что за совершение данного правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа на граждан в размере от 30 до 100 тысяч рублей.