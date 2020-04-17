Медынь, Калужская область, , 10:15 — REGNUM В Калужской области 37-летнияя жительница Москвы погибла при пожаре деревянного дома, который случился в ночь на 16 апреля в садоводческом товариществе деревни Нероново Медынского района. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По предварительным данным, в дачном доме проживала семья москвичей. На момент возгорания в помещении находились супруги. Мужчина выбрался из дома и вызвал пожарных. Его супруге спастись не удалось. Ребенок семейной пары не пострадал, так как ночевал у соседей.

По предварительной версии, причиной пожара могла стать техническая неисправность оборудования в доме. В результате возгорания дом уничтожен полностью. В настоящее время назначены экспертные исследования. По результатам проверки будет принято решение.

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