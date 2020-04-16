Караганда, Казахстан, , 18:42 — REGNUM Истребитель-перехватчик МиГ-31 из состава ВВС Казахстана загорелся в воздухе недалеко от аэропорта Караганда, очевидцы опубликовали 16 апреля видеозапись катастрофы.

Напомним, в одном из двигателей истребителя возник пожар. Перед катапультированием из аварийной машины лётчики направили самолёт в сторону от населённого пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, оба лётчика смогли катапультироваться и остались живы.

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