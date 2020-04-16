Нур-Султан, 16 апреля 2020, 18:04 — REGNUM Истребитель-перехватчик МиГ-31 из состава ВВС Казахстана разбился недалеко от аэропорта Караганда, сообщает 16 апреля официальный сайт Минобороны республики.
По данным военного ведомства Казахстана, оба лётчика смогли катапультироваться и остались живы.
Внештатная ситуация произошла в ходе планового полета по подготовке к несению боевого дежурства.
«После взлета произошел пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные летчики направили самолет в поле, в сторону от населенного пункта», — указано в сообщении на сайте Минобороны Казахстана.
На место катастрофы прибыл отряд поисково-спасательной службы ВВС Казахстана. Расследованием происшествия займётся комиссия, назначенная министром обороны страны.
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