Киев, , 17:58 — REGNUM В Чернобыльской зоне отчуждения во второй половине дня 16 апреля снова начался пожар, сообщил через социальные сети член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

По данным Емельяненко, пожар возник возле села Корогод в зоне отчуждения.

Других подробностей общественный деятель не приводит, также не сообщает, какой масштаб пожаров.

Спасательная служба Украины заявление эксперта в настоящий момент не подтверждает.

ИА REGNUM напоминает, что ранее пожар бушевал в Чернобыльской зоне с 4 по 13 апреля, огонь вплотную подошел к объектам атомной энергетики, в частности, хранилищу ядерных отходов. Справиться с огнем помог сильный дождь, который прошел в Чернобыльской зоне вечером 13 апреля.