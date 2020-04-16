Петрозаводск, , 16:49 — REGNUM Семья из четырёх человек, не выходившая на связь больше трёх недель, была объявлена в розыск в городе Петрозаводске. Об этом 16 апреля сообщает следственное управление Следственного комитета по Карелии.

Супруги с двумя несовершеннолетними детьми 15-ти и четырёх лет не выходили на связь с 24 марта. Никто из членов семьи не отвечал на телефонные звонки, SMS-сообщения, сообщения в социальных сетях, а также не реагировали на стук и звонки в дверь.

Следователями была начата проверка по факту безвестного исчезновения семьи, в ходе которой был проведён осмотр квартиры пропавших и установлено, что никакой криминальной составляющей в их исчезновении нет.

Выяснилось, что все члены семьи всё это время находились дома, в своей квартире, соблюдая режим домашней самоизоляции. По результатам проведённой доследственной проверки правоохранительными органами будет принято процессуальное решение.

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