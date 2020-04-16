Екатеринбург, , 15:56 — REGNUM В Свердловской области зафиксирован рост покусов клещей. Об этом заявил главный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских на брифинге.

По словам врача, только за последнюю неделю число покусанных людей возросло в четыре раза.

«Уровень покусов превышает среднемноголетний почти в четыре с половиной раза», — уточнил Козловских.

Сейчас медики делают прививки только детям, поэтому взрослые люди пока беззащитны перед клещами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объяснял, почему врачи не проводят вакцинацию против клещевого энцефалита. По словам градоначальника, сейчас это делать опасно из-за пандемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Укусам клещей подверглись уже пять жителей Свердловской области