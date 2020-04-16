Красноярск, , 15:51 — REGNUM В Красноярске спецслужбы предотвратили теракт в учебном учреждении. Как сообщили в центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ 16 апреля, по подозрению в преступлении задержан 14-летний подросток.

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По данным ведомства, он готовил вооружённое нападение на одну из школ краевого центра. В ходе обысков у него обнаружили обрез охотничьего ружья, патроны к нему, а также предметы, предположительно являющиеся самодельными бомбами.

Также о планах подростка совершить теракт, предположительно 19−20 апреля, говорят о записи в его личных дневниках.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года сотрудники ФФСБ предотвратили теракт на Сахалине. Нападение на учебное заведение планировали двое студентов 2002 и 2003 года рождения.