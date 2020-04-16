Шадринск, Курганская область, , 14:53 — REGNUM В Курганской области перед судом предстанет гражданин, которого обвиняют в преднамеренном банкротстве предприятия и мошенничестве на сумму около 50 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Следствием установлено, что 42-летний уроженец Шадринска, являясь директором ООО в 2014—2017 годах получил крупный кредит на строительство коммерческой недвижимости. Однако прибылью предприятия он распорядился в своих интересах, что привело к невозможности гасить кредит, а также исполнять обязательства перед контрагентами.

В итоге ООО было признано банкротом, общая сумма ущерба достигла почти 50 млн рублей. Кроме того, обвиняемый под предлогом срочного займа у пяти своих знакомых похитил 690 тыс. рублей.

Шадринец обвиняется по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину») и ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.