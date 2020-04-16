Горно-Алтайск, , 14:37 — REGNUM На территории Республики Алтай в первом квартале 2020 года зарегистрировано почти 1,2 тыс. преступлений, что на 4,3% больше, чем за три первых месяца 2019 года. Такие данные привели ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Наибольший рост показали мошенничества — плюс 73,2% и мошенничества при помощи мобильной связи и интернета (плюс 34,3%). Также резко выросло количество разбоев, грабежей, растрат, а также «пьяных» преступлений.

Одновременно с этим, число преступлений, совершённых в общественных местах сократилось на 7,2%.

Напомним, мошенники в последнее время активизировались в связи с распространением угрозы коронавируса. Как сообщало ИА REGNUM, воспользовавшись ситуацией, они пытаются обмануть пожилых жителей, рассказывая о положенной им денежной выплате.

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