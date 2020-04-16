Углич, Ярославская область, 16 апреля 2020, 14:06 — REGNUM В Угличе Ярославской области жильцы общежития направлены на обсервацию (наблюдение врачей в больнице) в Ярославль после контакта с зараженным коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает администрация Угличского муниципального района.
По данным источника ИА REGNUM, всего в больницу отправлено около 35 человек. Заболевшим оказался муж одной из жительниц общежития. Он работал в Оренбургской области вахтовым методом, периодически приезжая к семье.
Обсервация в Ярославле организована на базе больницы № 2.
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