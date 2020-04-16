Волгоград, , 14:04 — REGNUM Подозреваемого в краже нефти задержали оперативники в Жирновском районе Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Мужчина похитил из магистрального нефтепровода 24 тонны сырой нефти.

30-летний волгоградец осуществил незаконную врезку в нефтепровод на территории Жирновского района. Насосом он выкачал из магистрали 24 тонны сырой нефти и продал её третьим лицам. Ущерб от его действий оценивают почти в 600 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, законодательство предусматривает за это преступление до шести лет лишения свободы. Суд постановил заключить подозреваемого под стражу.