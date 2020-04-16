Посёлок городского типа Волоконовка, Белгородская область, , 13:55 — REGNUM В покушении на убийство обвиняют 49-летнего жителя Волоконовского района Белгородской области. Мужчина пытался убить водителя такси за то, что тот отказался его везти, сообщили 16 апреля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В одном из магазинов Волоконовки 7 апреля покупатель вступил в конфликт с продавцами и вёл себя агрессивно. Покинув торговую точку, мужчина собрался уехать на стоящем у входа такси, однако водитель отказал пассажиру. Продавцы вызвали полицию, а таксист помог задержать подозреваемого. На следующий день мужчина в состоянии алкогольного опьянения снова пришёл к этому магазину. Увидев на месте ту же самую машину такси, он открыл водительскую дверь, достал нож и попытался ударить водителя в грудь. Таксист успел среагировать и спасти свою жизнь.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине, ранее судимому за убийство, предъявлено обвинение в покушении на умышленное причинение смерти другому человеку в связи с исполнением им общественного долга. Он заключён под стражу.