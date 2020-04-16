Ижевск, , 13:42 — REGNUM В Удмуртии задержали двоих мужчин, которые являлись межрегиональными закладчиками интернет-магазина по продаже наркотиков. Один является жителем Глазовского района Удмуртии, второй — житель Татарии, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МВД.

У жителя Удмуртии была изъята партия синтетического наркотика весом около 700 г, который он пытался сбыть через тайник в лесопосадке Ленинского района Ижевска. При изъятии закладки был задержан второй курьер. В ходе обыска в квартире второго задержанного были обнаружены весы и упаковочный материал для новых закладок. Всего у задержанных изъяли около 2 кг наркотических средств.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере»). За данные преступления мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, японские таможенники обнаружили крупную партию кокаина весом 700 килограммов на одном из судов в порту Иокогамы. Задержанная партия наркотика является крупнейшей в истории страны. В таможне Японии предполагают, что наркотики пыталась провезти крупная международная преступная группировка. Груз с кокаином был спрятан в контейнере на судне среди коробок с бананами.