Минск, , 13:35 — REGNUM Минздраву Белоруссии и госконцерну «Беллегпром» надлежит принять меры по выпуску и использованию медицинских масок с бактериологическим барьером. Ныне выпускаемые маски по стандарту постсоветской республики (СТБ) неэффективны и подвергают жизнь медиков угрозе. Об этом говорится в предписании белорусской Генпрокуратуры.

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«Разработанный 19 лет назад СТБ не определяет необходимые функциональные характеристики социально значимого изделия медицинского назначения и не может применяться при его производстве», — сказано в документе, направленном министру здравоохранения и председателю «Беллегпрома».

Ныне выпускаемые в Белоруссии маски имеют эффективность не более 10%, отметили в прокуратуре. В итоге они не позволяют в полной мере «действовать по назначению — использоваться для профилактики распространения заболевания, представляющего опасность для здоровья населения».

Генпрокуратура считает, что борющиеся с COVID-19 и коронавирусом врачи белорусских больниц подвергаются опасности. Глава ведомства Александр Конюк считает, что министерство и госконцерн должны безотлагательно принять участие в выработке новых требований к таким изделиям и принять меры по прекращению выпуска и сбыта медицинских масок нынешнего образца.

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Минздрав Белоруссии тем временем сообщил, что по состоянию на 16 апреля в республике от COVID-19 умерло 40 человек, а численность инфицированных выросла до 4204. Александр Лукашенко считает, что эпидемии в Белоруссии нет, а есть «коронапсихоз».