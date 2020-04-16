Иркутск, , 13:34 — REGNUM В Иркутской области сегодня, 16 апреля, выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Судя по данным оперативного регионального штаба, ещё накануне число выявленных заразившихся составляло 47 человек, но сегодня таких стало 54.

Оперативная информация по коронавирусу в Иркутской области Штаб Иркутской области

Большая часть людей с SARS-CoV2 находится сейчас в инфекционных отделениях стационаров. Четверо выздоровели, двое — погибли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первой жертвой коронавируса в Приангарье стал пожилой мужчина. Это произошло 6 апреля в областной инфекционной больнице.

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