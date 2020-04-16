Кемерово, , 13:23 — REGNUM Посетитель одного из храмов Кемерова похитил икону Казанской Божъей Матери, в окладе которой находились золотые изделия — цепочка с тремя кольцами и крестом. О пропаже сообщил священнослужитель, который рассказал, что мужчина сорвал икону со стены и скрылся.

Прибывшие на место полицейские нашли икону недалеко от храма — стекло было разбито, ювелирных украшений на месте не оказалось.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель. Он признал свою вину и рассказал, что часть похищенных золотых изделий уже сдал в ломбард, а остальные были изъяты у него по месту жительства во время обыска.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Он взят под стражу.

Икону и украшения в ближайшее время вернут настоятелю храма.