Казань, , 13:46 — REGNUM В Татарии возбуждено 15 уголовных дел за незаконное обращение антисептиков и масок. Помимо этого выявлены поддельные справки работодателей, которые позволяют работникам передвигаться по городу во время карантина. Также на сегодняшний день в связи с введенным режимом самоизоляции выявлено 4 935 административных правонарушений, сообщила на брифинге руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

Из 15 уголовных дел, 8 возбуждено по ст. 238.1 УК РФ («Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок»). Еще 7 уголовных дел возбуждены в связи с подделкой справок работодателей по ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление и оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

На сегодняшний день правоохранители проверили 937 228 граждан и 868 323 транспортных средства, добавила Галимова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 16 апреля лабораторно подтвердили 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Число выявленных в регионе заражений составило 128 случаев с момента начала наблюдения.

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