Таруса, Калужская область, , 17:04 — REGNUM В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего ранее дважды судимого жителя Тарусского района, подозреваемого в убийстве, сообщили 16 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, 14 апреля злоумышленник находился в одной из квартир Тарусы, в которой он и еще пять человек проживали совместно с собственником. Обвиняемый поссорился с хозяином квартиры и нанёс ему удар ножом в шею. Потерпевший скончался на месте.

По делу назначены экспертизы, допрошены свидетели, изъяты вещественные доказательства. Обвиняемый признался в совершении убийства. Ранее и он, и погибший привлекались к уголовной ответственности за совершение краж, оба не работали. Следствие продолжается.

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