Ростов-на-Дону, , 13:08 — REGNUM Арест заместителя главы администрации Советского района Ростова-на-Дону Виталия Игнатова подтвердили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 16 апреля.

В период с 2019 года по 2020 год Игнатов работал в администрации Первомайского района Ростова-на-Дону. Как полагают следователи, в этот период он систематически получал через посредника взятки от нелегальных торговцев. Чиновник и посредник были задержаны. Оба находятся под арестом.

В отношении Игнатова возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», в отношении второго фигуранта — по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

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