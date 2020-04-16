Нур-Султан, , 13:07 — REGNUM Неизвестные злоумышленники напали на инспекторов транспортного контроля в Акмолинской области Казахстана и угнали задержанный грузовик. Об этом 16 апреля сообщили в комитете транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития.

14 апреля инспекторы задержали КамАЗ с зерном, который зарегистрирован в России. Грузовой транспорт выполнял каботажные перевозки, запрещенные в республике. Кроме того, водитель не предоставил документы на груз.

Во время дежурства на пост приезжали неизвестные лица и требовали вернуть грузовик. 15 апреля около 5−6 человек подъехали к посту на трех автомобилях и применили силу против инспекторов. Они забрали документы и транспорт, а также прокололи шины автомобилям инспекторов. Сотрудники полиции обнаружили угнанный КамАЗ. Поиск злоумышленников продолжается.

Отметим, перевозка грузов внутри Казахстана транспортными средствами, зарегистрированными в другой стране, влечет штраф в размере 100 месячных расчетных показателей, или $652.